Indsats mod kædesvig giver milliardstore skatteopkrævninger

Målrettet indsats giver skatteopkrævninger for 3,7 milliarder kroner fra 2015 til 2020, oplyser ministerium.

En målrettet indsats mod kædesvig har betydet, at der er blevet udsendt milliardstore skatteopkrævninger.

I perioden fra 2015 til 2020 er der sendt skatteopkrævninger for i alt 3,7 milliarder kroner. Det oplyser Skatteministeriet.

Kædesvig er en betegnelse for systematisk svindel med moms og skat. Det begås typisk af underleverandører i servicebranchen.

Ved kædesvig er det uklart, hvilket selskab der udfører de enkelte serviceopgaver.

Skatteopkrævningerne er ifølge skatteminister Morten Bødskov (S) et tegn på, at den målrettede kontrol virker.

- Det er vigtigt for samfundskontrakten og for danskernes tillid til skattesystemet, at alle virksomheder betaler den skat og de afgifter, de skal.

- Når nogle så alligevel bevidst snyder fællesskabet, er det helt afgørende, at vi har en effektiv skattekontrol, siger han i meddelelsen.

/ritzau/