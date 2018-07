Inflationen er fortsat lav trods markant højere benzinpriser

Et samlet indeks over forbrugerpriser i Danmark er på et stabilt lavt niveau, selv om benzinpriser trækker op.

Hvis man som bilist synes, at det er blevet dyrere at fylde tanken på bilen over det seneste år, så er man ikke helt galt på den.

Ifølge Danmarks Statistik er priserne på benzin generelt steget 11 procent over det seneste år, mens dieselpriserne er steget 17 procent. Det viser forbrugerprisindekset for juni.

Men brændstofpriserne skiller sig ud i billedet af prisudviklingen. Det samlede forbrugerprisindeks steg kun 1,1 procent i juni i forhold til samme måned sidste år. Det er samme stigning som i maj.

- Inflationen i Danmark er fortsat ret markant lavere end i euroområdet, hvor den var 2,0 procent i juni, skriver Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, i en kommentar.

Indekset over de danske forbrugerpriser opgøres på baggrund af cirka 25.000 priser, der indsamles fra omkring 1800 butikker og virksomheder.

Den procentvise ændring af forbrugerprisindekset angiver inflationen i Danmark – hvor meget prisniveauet stiger. Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge.

