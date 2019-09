Interessen for boligkøb er på sit højeste i flere år

Den lave ledighed og den meget lave rente er lige nu med til at gøre det lettere at indhente et realkreditlån.

Interessen for at købe bolig er i øjeblikket på det højeste set over flere år.

I august blev der indhentet 7619 tilbud på realkreditlån. Det er det højeste antal lånetilbud i flere år, oplyser Finans Danmark, interesseorganisation for blandt andet de danske realkreditinstitutter.

- Danskernes interesse for nye realkreditlån til boligkøb er helt i top, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

- En kombination af lav ledighed og den historisk lave rente betyder, at der er rigtig mange danskere, der både har råd til og ser det som et godt tidspunkt at købe en bolig, uddyber hun.

Ifølge tallene fra Finans Danmark er det i hele landet, at der det seneste års tid har været en stigning i antallet af lånetilbud.

Største procentvise stigning har fundet sted i Københavns Omegn, mens den mindste stigning har været på Bornholm.

