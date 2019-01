Interne mails: Nordea hjalp kunder med skatteunddragelse

Nordea har hjulpet kunder med skatteunddragelse, vurderer seniorrådgiver Lars Krull fra Aarhus Universitet.

Nordea har spillet en langt mere aktiv rolle i at hjælpe kunder med skatteunddragelse i sagen om de lækkede Panama-papirer, end banken hidtil har givet udtryk for.

Det vurderer seniorrådgiver Lars Krull fra Aarhus Universitet. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Vurderingen kommer på bagkant af en række interne mails, som Finans er kommet i besiddelse af. De er sendt til og fra Nordeas afdeling i Luxembourg.

Det gælder blandt andet en mail, hvor en medarbejder aktivt hjælper en kunde med at oprette et selskab i advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.

Her skal Nordeas pensionsselskab, Nordea Life Pensions, stå som ejer, men kunden får fuldmagt til at håndtere selskabet.

- Det er mails og dokumenter, som beviser, at banken har skrevet direkte til Mossack Fonseca for at få oprettet selskaber, hvor kunderne kan skjule deres formuer.

- Jeg kan ikke tolke det anderledes, end at banken har hjulpet kunder med skatteunddragelse, siger Lars Krull til Finans.

Skatteadvokat og partner i TVC Advokatfirma Torben Bagge vurderer, at der ville være tale om skatteunddragelse, hvis det var foregået i Danmark.

Efter det store Panama-læk i 2016 undersøgte Nordea selv sagen.

Banken nåede frem til, at der ikke var fundet bevis for, at Nordeas medarbejdere proaktivt havde hjulpet med skatteunddragelse.

Nordea skriver i en mail, at banken er ved at lukke afdelingen i Luxembourg.

Banken skriver desuden, at holdningen til skatteoptimering har ændret sig.

- Vi er et helt andet sted som bank i dag og medvirker ikke til bankforretning, som alene har skatteoptimering som hensigt, skriver Nordea til Finans.

/ritzau/