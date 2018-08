Investorer straffer Snapchats tab af brugere

En ny salgsstrategi har sendt Snapchats indtjening op, men sendt brugerne væk. Det koster i aktiemarkedet.

Det sociale medie Snapchat, hvor brugere kan sende billeder og videoer til hinanden, måtte onsdag notere sig, at aktiemarkedet sendte værdien af selskabet mærkbart ned.

Det skete efter regnskabet for andet kvartal - der landede tirsdag aften amerikansk tid - viste, at mens omsætningen steg, så faldt antallet af brugere.

Udviklingen kommer efter, at Snapchat har redesignet sin app for at få brugerne til at interagere mere og bruge mere tid på de reklamer, der er i tjenesten.

- Vi tror på, at dette her er en vigtig evolution af vores produkt, der vil hjælpe os til at øge engagementet med brugerne.

- Vores brugere fortsætter med at bruge gennemsnitligt 30 minutter på Snapchat hver dag, sagde administrerende direktør Evan Spiegel i forbindelse med regnskabet.

På positivsiden viste det, at omsætningen steg til 262 millioner dollar - 1,7 milliarder kroner - i andet kvartal, og at omsætningen per bruger steg til 1,40 dollar mod 1,05 dollar for et år siden.

På negativsiden måtte Snapchat notere sig et uhørt fald i antallet af brugere. Antallet af brugere faldt med tre millioner til 191 millioner.

Snapchats redesign har da også udløst hård kritik fra brugerne, der føler, at app'en er blevet dårligere at bruge og dårligere til at kommunikere med.

Mest prominent blandt kritikerne var den amerikanske kendis Kylie Jenner, der erklærede Snapchat for død efter opdateringen.

Onsdag skulle aktiemarkedet så tygge på, om stigning i omsætningen eller tabet af brugere var det vigtigste. Og det blev sidstnævnte, der trak retningen.

Aktierne i Snapchat faldt onsdag med 6,7 procent til 12,24 dollar per aktie.

Snapchat blev børsnoteret i 2017 til 17 dollar per aktie.

/ritzau/