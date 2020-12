Irsk domstol giver Norwegian beskyttelse mod konkurs

20 kreditorer var repræsenteret under retsmøde ved irsk domstol om Norwegian.

En irsk domstol har besluttet at give flyselskabet Norwegian konkursbeskyttelse, skriver avisen VG. Det samme gælder det norske moderselskab.

Norwegian havde søgt om beskyttelse for de to irske datterselskaber Arctic Aviation, der ejer og leaser fly for Norwegian, og Norwegian Air International, som er et af Norwegians flyselskaber.

20 kreditorer var repræsenteret ved mandagens retsmøde i The High Court i Dublin. Det foregik per video.

