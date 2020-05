Kronprins i Danske Bank skal være topchef for ISS

Jacob Aarup-Andersen var i 2018 på vej til at blive topchef i Danske Bank. Nu bliver han i stedet chef i ISS.

Topchefen for den danske service- og rengøringskoncern ISS, Jeff Gravenhorst, trækker sig snart tilbage.

Han erstattes af Jacob Aarup-Andersen fra Danske Bank. Det oplyser ISS i en pressemeddelelse.

Jacob Aarup-Andersen har hidtil været øverste ansvarlig for bankaktiviteterne i Danmark. Han starter i sin nye stilling hos ISS per 1. september.

- Jeg vil gerne takke Jacob for den store indsats, han har leveret i flere forskellige stillinger i Danske Bank, siger Chris Vogelzang, topchef i Danske Bank, i en pressemeddelelse.

- Jeg vil også gerne ønske Jacob tillykke med det nye job og ønsker ham alt det bedste i hans nye virke.

42-årige Jacob Aarup-Andersen har været ansat i Danske Bank siden 2012 og medlem af direktionen siden 2016.

Forrige år var han indstillet til at blive topchef for landets største bank, efter at norske Thomas Borgen fratrådte stillingen oven på den store hvidvasksag.

Finanstilsynet ville dog ikke godkende Jacob Aarup-Andersen som ny topchef for Danske Bank. Begrundelsen var en bekymring for, om Jacob Aarup-Andersen havde nok erfaring med bankdrift.

Derfor endte den mere erfarne hollænder Chris Vogelzang med at få jobbet i sidste ende.

- Danske Bank er en fantastisk organisation, og jeg så frem til at bidrage til dens fortsatte fremgang. Men nogle gange får man en mulighed, som man ikke kan sige nej til, siger Jacob Aarup-Andersen i pressemeddelelsen.

Det er aftalt, at den nuværende ISS-topchef, Jeff Gravenhorst, fortsætter i sin stilling, indtil Jacob Aarup-Andersen starter i virksomheden.

58-årige Jeff Gravenhorst har været øverste direktør for ISS i ti år.

På verdensplan har ISS mere end 400.000 medarbejdere. Det gør selskabet til en af de største danske virksomheder målt på arbejdspladser.

Selskabet tjener sine penge på blandt andet rengøring og ejendomsservice - såkaldt facility management.

/ritzau/