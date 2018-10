Italiens finansmarkeder ånder lettet op mandag

Kreditvurderingsbureauet Standard & Poor's har ikke været så hårde ved Italien som frygtet. Det giver plus.

Fredag aften var der gode nyheder til Italiens økonomi, og det kan aflæses på finansmarkederne mandag morgen. Det skriver Ritzau Finans.

Italien undgik sent fredag at opleve sin anden sænkning af landets langsigtede kreditvurdering på en uge, da kreditvurderingsbureauet Standard Poor's i første omgang nøjedes med at sænke udsigterne for vurderingen til "negative" fra "stabile".

Kreditvurderingsbureauet fastholdt selve vurderingen "BBB", som er to niveauer over junk-status. Men den fastholdte karakter - i modsætning til forrige uges nedjustering fra Moody's - giver en kortsigtet lettelse.

Standard Poor's forholdt sig kritisk til den italienske regerings planer for statsbudgettet, som med et stort underskud i 2019 også er faldet EU for brystet.

EU og Italien er på kollisionskurs, da Italiens regering har præsenteret et budgetforslag, der vil øge landets allerede høje gæld. Det har EU vendt tommelen ned til.

Frygten er, at Italien er ved at gå ind i en gældskrise. Hvis investorerne mister tilliden til landets obligationer, så falder de i værdi. Og da de udgør en stor del af landets bankers pengekiste, så kan det igen føre til en bankkrise.

Mandag stiger FTSE MIB-indekset på Milano-børsen med 1,1 procent og ligger dermed helt i front blandt de europæiske børser.

Samtidig falder renten på den tiårige italienske statsobligation med 12 basispoint til 3,33 procent, mens stort set alle andre lande i Europa oplever rentestigninger sideløbende med børsfremgangen.

Set over længere tid er det dog tydeligt, at investorerne har det svært med Italien.

Renten er fortsat mere end 50 basispoint over niveauet fra anden halvdel af september, og FTSE MIB-indekset har tabt 14 procent siden juli.

/ritzau/