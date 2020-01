Ivrige huskøbere sætter salgsrekord siden finanskrise

Der blev solgt rekordmange huse i 2019, og de seneste år er boligkøbere blevet mere energibeviste.

Mange har set sig om efter et nyt hjem i 2019, og boligsalget nåede sidste år det højeste niveau siden op til finanskrisen.

Særligt salget af huse og sommerhuse har været med til at sikre rekorden, ligesom boliger med høj energimærkning især er gået godt.

Det viser nye tal fra Boligsiden, der samler al information om boligannoncer og salg fra landets ejendomsmæglere.

Den ivrige købelyst er kommet bag på Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør ved Boligsiden.

- Vi så, at der blev handlet flere og flere huse, jo længere vi kom ind i årtiet. Det begyndte at flade ud til sidst. Vi havde forventet et salg måske lidt mindre end i 2017 og 2018, men det blev faktisk endnu større.

- Måske er det i forbindelse med udskydelsen af den offentlige ejendomsvurdering og den nye skat, at der blev handlet mange boliger igen, siger hun.

Der blev handlet 78.873 villaer, rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger i 2019, og det er det højeste samlede antal siden 2007. Huse og sommerhuse har udgjort en stor del af salgene.

- 2019 har været et rekordår. Der er blevet handlet virkeligt mange boliger. Der er handlet ekstremt mange huse, og sommerhuse har været meget efterspurgt, siger Birgit Daetz.

Med 18.138 solgte ejerlejligheder sidste år var det præcis det samme antal salg som året forinden.

I salgstallene kan det ses, at det optager huskøberne, hvilket energimærke boligen har. Energimærkningen siger noget om hjemmets energiforbrug, og mens det bedste energimærke er A, er det dårligste G.

- Mange vil gerne være klimabevidste, og det er en god måde at starte sin boligkarriere på ved at købe et hus, der har et godt energimærke.

- Har man hænderne godt skruet på, kan man selv forbedre huset og derigennem få et bedre energimærke, siger Birgit Daetz.

Selv om der er sket den største procentvise stigning i salget af de mest energirigtige boliger, sælges der stadig flest huse med energimærkning C og D.

/ritzau/