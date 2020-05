Japansk griseappetit giver nye ansættelser hos Danish Crown

I år har Danish Crown allerede ansat 300 nye folk. Det bliver nu fulgt op af yderligere 100 nye ansættelser.

De japanske forbrugere har længe haft appetit på dansk grisekød, og det har selv coronakrisen ikke kunnet ændre på.

Blandt andet på grund af den store efterspørgsel fra Japan har Danish Crown nu behov for at ansætte 100 nye medarbejdere på fire slagterier i Danmark.

Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

Ifølge Søren F. Eriksen, administrerende direktør for Danish Crown Pork, som hører under Danish Crown, kommer ansættelserne som en overraskelse. Det skyldes, at der siden nytår allerede er blevet ansat op mod 300 nye folk.

- Ordrerne fra Japan er på produkter, der kræver relativt meget forarbejdning, så vi er rigtigt glade for at skulle ansætte på et tidspunkt, hvor der desværre er mange andre brancher, der har det svært, siger Søren F. Eriksen.

Siden januar har Danish Crown ansat nye medarbejdere til flere af de danske slagterier. Det er fordelt med 163 nye medarbejdere i Horsens, ti i Herning, 20 i Rønne og 77 i Blans ved Sønderborg.

Nu er der brug for yderligere 25 i Horsens, Herning, Ringsted og Blans.

/ritzau/