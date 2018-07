Jarlov kræver skøn over Danske Banks gevinst ved hvidvask

Over 50 milliarder kroner kan være blevet hvidvasket gennem Danske Bank i Estland, har Berlingske afsløret.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) vil have at vide, hvor meget Danske Bank har tjent på at hvidvaske penge i sin estiske filial.

- Det ser ud til, at der er blevet tjent rigtig mange penge på ulovlige aktiviteter, siger Jarlov.

- Det er meget alvorligt, og det synes jeg, at der skal være klarhed over. Ingen er tjent med, at vi holder hånden over noget af det her omfang.

Berlingske skriver onsdag, at mere end 50 milliarder kroner kan være blevet hvidvasket i Danske Banks filial i Estland. Det er meget mere, end hvad der hidtil har været fremme i offentligheden.

Finanstilsynet undersøgte sagen i foråret. Tilsynet vurderede ikke, at der på det tidspunkt var grundlag for at rejse straffesager mod banken.

Men tilsynet vil på baggrund af de nye oplysninger vurdere, om der er grund til at foretage en ny undersøgelse, oplyser Jarlov. Han understreger, at myndighederne ikke har sluppet sagen.

Danske Bank er selv i gang med en undersøgelse, som ventes færdig til september. Den kan ikke stå alene, fastslår ministeren.

- Det er godt, at Danske Bank undersøger sig selv. Men det er klart, at det overhovedet ikke er nok. Det er derfor, at de danske myndigheder stadig arbejder intenst på den her sag og har kontakt til det estiske finanstilsyn, siger han.

/ritzau/