Jarlov vil gøre reklame for det indre marked i Bruxelles

Erhvervsministeren vil i Bruxelles gøre kolleger opmærksomme på Danmarks store gavn af EU's indre marked.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) præsenterer torsdag i Bruxelles en ny rapport om gevinsterne ved EU's det indre marked.

Det indre marked er en succeshistorie for Danmark, og derfor vil Jarlov reklamere for det.

- Vi synes, at det er væsentligt at gøre opmærksom på, hvor stor en gavn Danmark har af det indre marked. Det er jo en kæmpe succes, at vi har frihandel i Europa, og det er noget, som vi er meget rigere på grund af.

- Det vil vi gerne gøre noget reklame for, siger han.

Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet Højbjerre Brauer Schultz for Erhvervsministeriet.

Den bliver præsenteret til et debatarrangement om det indre marked hos tænketanken European Policy Center torsdag eftermiddag.

Rasmus Jarlov påpeger, at det danske medlemskab af det indre marked er afgørende for både vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Han kalder det indre marked en "hjørnesten" i EU-samarbejdet.

- Uden adgangen til det indre marked ville vi have betydelig færre penge hvert år til at opretholde vores generelle velstand, siger Jarlov.

Ifølge rapporten har en husstand på to personer knap 65.000 kroner mere mellem hænderne om året, end tilfældet ville være, hvis Danmark ikke var en del af det indre marked.

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv bakker op om Rasmus Jarlovs initiativ.

- Det indre marked betyder ekstremt meget for Danmark og for dansk erhvervsliv.

- Derfor er vi rigtig glade for, at erhvervsministeren går foran og udpeger de fordele, der er ved det indre marked, siger Dansk Erhvervs EU-chef, Lasse Hamilton Heidemann.

I år fejres 25-året for etableringen af det indre marked. Det indre marked består af de 28 medlemslande i EU samt Norge, Island og Liechtenstein.

Det sikrer den frie bevægelighed for varer, tjenester, kapital og arbejdskraft på tværs af landene.

/ritzau/