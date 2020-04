Jensens Bøfhus fyrer 250 medarbejdere

Restaurantkæde oplyser, at man afskediger hver tredje medarbejder, da man ikke kan opnå lønkompensation.

Jensens Bøfhus afskediger 250 ud af 700 medarbejdere, skriver restaurantkæden i en pressemeddelelse.

Baggrunden for fyringerne er ifølge meddelelsen, at restaurantkæden ikke har kunnet opnå hjælp fra ordningen om lønkompensation, som regeringen har lanceret under coronakrisen.

Jensens Bøfhus oplyser, at man har hjemsendt knap 400 medarbejdere med løn i forventning om, at man kunne få del i regeringens ordning om lønkompensation.

Men restaurantkæden har fået afslag på at anvende ordningen.

Jensens Bøfhus står midt i en faglig konflikt med Fagforbundet 3F, der i halvandet år har søgt at forhandle en overenskomst på plads.

Parter har været i strid om en overenskomst, og ledelsen i Jensens Bøfhus varslede i marts en lockout af medarbejderne. Det har efterfølgende fået 3F til at indlede en strejke og en blokade.

Ifølge B.T. har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) oplyst, at det ikke vil være muligt for en virksomhed at anvende ordningen om lønkompensation i forhold til stillinger, der er omfattet af en konflikt.

Det mener Jensens Bøfhus er et udtryk for en "lokumsaftale" mellem regeringen og fagbevægelsen.

Direktør Anders Nikolaisen mener, at regeringen har stillet virksomheden i en urimelig situation.

- Vi pålægger det fulde ansvar for afskedigelserne på regeringen og overvejer at rejse sag mod staten for forskelsbehandling og erstatning for vort og vores medarbejderes tab, siger Anders Nikolaisen i pressemeddelelsen.

3F's gruppeformand for Privat Service, Hotel og Restauration, Tina Møller Pedersen, skriver i et mailsvar:

- Det er en rigtig trist situation, som vi meget gerne have løst. Men ledelsen i Jensen Bøfhus har desværre valgt, at de ville have konflikten kørende, selv om der var coronakrise.

- Jeg vil gerne – endnu en gang – opfordre til, at ledelsen for en stund bilægger stridsøksen og kommer tilbage til forhandlingsbordet, siger hun.

/ritzau/