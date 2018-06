Jernbanedirektør håber at undgå trafikkaos for 8000 nordjyder

En konflikt kan ramme lokalbaner fra mandag. Lokalbanedirektør håber at undgå trafikkaos med forhandlinger.

Den administrerende direktør for Nordjyske Jernbaner, Peter Hvilshøj, håber at lande en aftale med en gruppe utilfredse lokomotivførere, når de torsdag mødes ved forhandlingsbordet.

Ellers kan en konflikt bryde ud fra på mandag. Det kan ifølge Peter Hvilshøj lamme togtrafikken og dermed ramme de samlet 8000 daglige passagerer på selskabets tre strækninger i Nordjylland.

- Jeg går helt klart ind i de her forhandlinger med et ønske og et stort håb om, at vi ikke skal belaste vores passagerer med en strejke.

- Mange af vores passagerer har ingen alternativer til at komme frem, fordi en stor del af bustrafikken i Nordjylland er erstattet af tog, siger han.

Ansatte ved lokalbanerne har stemt nej til et forlig om nye overenskomster. Dermed kan en konflikt bryde ud ved døgnets begyndelse 11. juni.

Den rammer Nordjyske Lokalbaner, som kører på strækningerne Skagen-Aalborg, Aalborg-Skørping og Hirtshals-Hjørring.

Selskabet Lokaltog, som betjener ni strækninger på Sjælland, Lolland og Falster, bliver også omfattet af en eventuel konflikt. Også her vil alle tog holde stille.

Fagforeningen har udtaget lokomotivførere til strejke, mens arbejdsgiverne har svaret igen ved at udtage en række billetkontrollører til lockout.

Ifølge formanden for Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup, er de ansatte utilfredse med deres arbejdstidsregler. Han fremhæver, at de ansattes spisepause i dag kan lægges i vagtens ydertidspunkter.

Ifølge Peter Hvilshøj har arbejdstidsreglerne fungeret fint i mange år.

- Vi har ligesom alle andre et ønske om, at når man holder den pause, så skal det være en form for afbræk i en arbejdsdag. Derfor står der også i overenskomsten, at man på intet tidspunkt må arbejde mere end fem timer uden at have en pause.

- Men det er så det, vi skal snakke om de næste timer - eller dage, siger han før forhandlingerne torsdag.

Mandag kunne fagforeninger på stribe ellers sætte et endeligt punktum for overenskomstforhandlingerne med massive ja-flertal på over 90 procent og rekordhøje stemmeprocenter.

Men de ansatte ved lokalbanerne, som er organiseret i Dansk Jernbaneforbund, afviste overenskomstforliget.

Det skete, efter at hovedbestyrelsen havde anbefalet medlemmerne på det kommunale område at stemme nej.

