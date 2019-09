Jobtal fra USA lever ikke op til økonomers forventninger

Økonomer havde forventet jobskabelse på 160.000 uden for landbruget i USA i august. Det blev til 130.000.

Der blev skabt 130.000 job uden for landbruget i USA i august. Det viser det såkaldte kongetal, som er markant lavere end ventet.

Økonomer forventede ifølge erhvervsmediet Bloomberg, at der ville blive skabt 160.000 job i august.

Ledigheden i USA var i august på 3,7 procent, hvilket er på samme niveau som i juli og helt i tråd med, hvad økonomerne havde regnet med.

Kongetallet udsendes hver måned, og det får stor opmærksomhed blandt økonomer over hele verden. Tallet betragtes nemlig som en strømpil for økonomien ikke bare i USA, men også i Europa.

Går det godt for amerikanerne, nyder Europa - og dermed Danmark - godt af det. Det skyldes, at mange danske virksomheder lever af at sælge varer og tjenesteydelser til amerikanerne.

Erhvervsorganisationen Dansk Byggeri kalder månedens tal for beskedne.

- Ti års opsving og 107 måneder i træk med ubrudt jobskabelse er på den ene side imponerende og det længst varende jobopsving i USA's historie.

- Men på den anden side står det klart, at tempoet i jobskabelsen er gået markant ned, siger cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri i en kommentar.

Han vurderer, at handelskrigen mellem USA og Kina afspejler sig i jobtallet. Det bakker Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk Industri (DI) op om.

Han mener dog ikke, at sprækkerne i opsvinget er en indikator på økonomisk krise, mener Dansk Industri.

- Udfordringerne for det amerikanske opsving er stigende.

- Industrivirksomhederne venter nu faldende aktivitet og beskæftigelse. Den amerikanske centralbank har allerede taget første skridt og sænket renten for at imødegå en forestående afmatning i amerikansk økonomi, siger Allan Sørensen i en pressemeddelelse.

Også Mikael Olai Milhøj, der er senioranalytiker i Danske Bank, vurderer, at der ingen krise er, selv om jobvæksten er gået ned i gear.

- 130.000 er ikke "lavt" forstået på den måde, at det stadig er højere end tilgangen i arbejdsstyrken, det vil sige, at jobvæksten er stadig høj nok til, at ledigheden over tid skal komme længere ned end de nuværende 3,7 procent.

- Et andet tegn på at arbejdsmarkedet er stærkt er lønvæksten. Den gennemsnitlige timeløn steg med 0,4 procent fra juli til august, og er nu 3,2 procent højere end august sidste år, siger han i en pressemeddelelse.

Det var ikke kun august måneds jobtal, som skuffede fredag. Tallet for juli blev samtidig revideret, så det blev sat ned til en jobskabelse på 159.000 fra tidligere oplyst 164.000.

/ritzau/Reuters