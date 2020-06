Jobtal for maj måned i USA overrasker voldsomt

Arbejdsløshedsprocent stod til at stige i fortsat coronaramt USA. I stedet falder den til 13,3 procent.

Der blev i maj måned skabt 2,5 millioner arbejdspladser i USA uden for landbruget, viser tal fra arbejdsministeriet ifølge AFP.

Tallet overrasker stort.

Økonomer havde over for nyhedsbureauet Reuters formodet, at otte millioner arbejdspladser var gået tabt i maj måned som følge af coronaepidemien og den uro på arbejdsmarkedet, som det har medført.

Der var frygt for, arbejdsløshedsprocenten ville stige til i nærheden af 20 procent. Nu falder den i stedet til 13,3 procent.

/ritzau/