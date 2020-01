Jurister nedtoner risiko for kæmpebøde i USA til Danske Bank

Amerikanske myndigheder får svært ved at give stor bøde til Danske Bank i hvidvasksag. Forlig er en mulighed.

Amerikanske myndigheder er ved at undersøge Danske Bank i sagen om formodet hvidvask i Estland, men det kan blive svært for dem at sende en kæmpebøde efter banken.

Det vurderer flere jurister i en artikel, som det amerikanske analyseselskab S Global Market Intelligence står bag.

En tidligere jurist i USA's justitsministerium, der udtaler sig anonymt, peger på, at Danske Bank ikke har amerikansk banklicens.

- Alle taler om en stor amerikansk bøde. Jeg ser det ikke for mig, siger han til S Global Market Intelligence.

I flere tidligere sager, hvor banker har fået store milliardbøder, har bankerne haft en licens.

Det gælder blandt andet HSBC, der i 2012 fik en bøde på 1,9 milliarder dollar, og Deutsche Bank, der blev ramt af bøde på 425 millioner dollar i 2017.

Selv om Danske Bank ikke har amerikansk banklicens, er der en mulighed for at straffe banken for hvidvask, da en stor del af de mistænkelige transaktioner i Estland har været i dollar, som er blevet håndteret af samarbejdsbanker med amerikansk banklicens.

Men det kræver ifølge Terence Gilroy, der er partner i advokatfirmaet Baker McKenzie, at der føres bevis for, at der har været viden eller forsæt, og at man har vidst, at pengene stammede fra en kriminel aktivitet.

Det er også en mulighed, at de amerikanske myndigheder giver en bøde for brud på amerikanske sanktioner, som en række lande og personer er ramt af. Det kan være lande som Nordkorea, Irak, Sudan eller Syrien.

Sanktionsbrud har historisk været de sager, hvor der er givet størst bøder. Franske BNP Pariba fik i 2015 en bøde på 8,9 milliarder dollar for brud på sanktioner mod Sudan, Iran og Cuba.

Terence Gilroy peger dog på, at det ikke ser ud til, at Danske Bank-sagen handler om sanktioner.

Danske Bank selv har ikke fundet tegn på, at amerikanske sanktioner skulle være brudt.

Selv om juristerne ikke ser stor risiko for bøder, ser de en overvejende sandsynlighed for et forlig med de amerikanske myndigheder.

Vurderingen bygges på, at Danske Bank er børsnoteret, og en langvarig sag kan tage mange år og giver usikkerhed i aktiekursen.

Danske Banks aktie stiger fredag med knap fem procent på bagkant af artiklen fra S Global Market Intelligence.

/ritzau/