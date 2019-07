Just Eat i sammenskudsgilde: Vil gå sammen med konkurrent

Sammen med Takeaway.com vil Just Eat blive et af verdens største platforme for takeaway-mad.

De to takeaway-platforme Just Eat og Takeaway.com er blevet enige om at gå sammen i et nyt fælles selskab under navnet Just Eat Takeaway.com. Det oplyser Just Eat til børsen i London, hvor selskabet er noteret.

Just Eat blev stiftet i Danmark i 2001, men flyttede i 2005 til London, da danske Bo Bendtsen købte de fleste af de oprindelige stiftere ud af selskabet.

Selskabet har gjort en forretning ud af at samle restauranter og spisesteder, der bringer mad ud, på samme hjemmeside samt at stå for udbringningen af mad.

I dag er Just Eat en milliardforretning, der i sidste år omsatte for over seks milliarder kroner og tjente næsten en milliard kroner. Selskabet har omkring 3600 ansatte.

Takeaway.com er fra Holland, og det vil også være her det nye selskab får hovedsæde.

Aftalens hovedtræk er, at aktionærer i Just Eat får tilbudt omkring en tiendedel af en Takeaway.com-aktie for hver Just Eat-aktie de ejer.

Det vil betyde, at Just Eats aktionærer vil eje 52,5 procent af den nye sammensmeltning, hvis den går igennem.

Modsat Just Eat er Takeaway.com ikke i Danmark og derfor ikke en konkurrent her i landet. Det eneste land, hvor de to platforme har konkurreret om kunder, er i Schweiz.

Takeaway.com har vundet omkring 14,1 millioner kunder i hovedsageligt vest- og østeuropæiske lande.

Just Eat er gået ind på en række markeder i engelsktalende lande såsom Storbritannien, Australien og Canada samt sydamerikanske og europæiske lande. Her har selskabet opbygget en kundebase på over 26 millioner.

/ritzau/