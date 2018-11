Transportgigant og møbelkæde dropper udskældt vognfirma

Kurt Beier Transport er beskyldt for at give dårlige forhold til chauffører. Flere firmaer stopper samarbejde.

Det store internationale transportfirma DSV og møbelkæden Jysk er nogle af dem, der indstiller samarbejdet med vognmanden Kurt Beier Transport, der bliver undersøgt for menneskehandel.

Avisen.dk skriver, at Jysk vil finde en anden til at fragte sine varer, mens Fagbladet 3F skriver, at transportgiganten dropper vognmanden som underleverandør.

- Det er gået meget stærkt med nye oplysninger i sagen, og der er flere forhold, som er tilpas kritiske til, at vi har valgt at afbryde samarbejdet, siger kommunikationschef i DSV Tina Hindsbo til Fagbladet 3F.

De seneste to dage har flere forretningspartnere skrinlagt deres samarbejde med firmaet.

Jysks havde aftaler med transportfirmaer, der brugte Kurt Beier Transport som underleverandør.

- Det strider klart imod de krav, som vi forventer, at vores underleverandører overholder, siger kommunikationsdirektør for Jysk Rune Jungberg Pedersen til avisen.dk.

Kurt Beier Transports lastbiler er blevet brugt til at fragte Jysks varer til blandt andet Holland og Belgien.

Ifølge JydskeVestkysten har også firmaerne Nagel Group og Leman droppet samarbejdet med Kurt Beier Transport.

Vognmanden har ifølge fagforeningen 3F ladet sine udenlandske chauffører - der især kommer fra Filippinerne - bo i en lejr med dårlige forhold.

Politiet ransagede tidligere på ugen vognmandens kontorer i Padborg.

Der kører nu en efterforskning, hvor der blandt andet bliver kigget på, om reglerne for menneskehandel er brudt.

Kurt Beier Transports direktør, Karsten Beier, har ikke ønsket at kommentere sagen de seneste dage.

Men onsdag udtalte advokat Anders K. Németh, at virksomheden ikke mener at have brudt loven.

- Kurt Beier Transport A/S samarbejder fuldt ud med politiet i undersøgelsen af de forhold, der har været omtalt i dagspressen de seneste dage.

- Jeg er ganske overbevist om, at det ved undersøgelsens afslutning vil kunne konstateres, at der ikke på nogen måde er sket overtrædelser af gældende lovgivning, sagde han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/