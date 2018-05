Jyske Bank dropper modstand og giver ja til fusion

Jyske Bank støtte nu fusionen mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank. Det skriver banken via børsen.

Jyske Bank er storaktionær i Nordjyske Bank, men fortalte sidst i april, at den ikke ville støtte fusionsplanerne mellem de to banker, da den betød, at Jyske Bank skulle sælge sine aktier til Nykredit.

Nu er Jyske Bank dog vendt på en tallerken og er alligevel klar til et salg af sin omtrent 40 procent store andel af Nordjyske Bank til Nykredit.

- Jyske Bank har besluttet at bakke op om den planlagte fusion mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank og vil derfor stemme for fusionen på de kommende generalforsamlinger i Nordjyske Bank.

- Jyske Bank har indgået en betinget aftale med Nykredit om at afhænde de aktier i Ringkjøbing Landbobank, som Jyske Bank erhverver i forbindelse med fusionen. Aktierne købes af Nykredit til en kurs på 372 kroner per aktie.

Derudover skal Jyske Bank have ni kroner, for hver aktie den ejer i Nordjyske Bank.

Jyske Banks blev storaktionær i Nordjyske Bank, da en finansieringsaftale endte med at blive konverteret til aktier.

Men den store aktiepost i Nordjyske Bank har længe været en knast for Jyske Bank.

Banken forsøgte først at sælge posten uden held, og så lagde den et købstilbud på hele Nordjyske Bank tidligere på året.

Det var dog et af de mest modstræbende købstilbud i danmarkshistorien og blev tolket som en klar invitation til andre om at byde sig ind.

Det førte til, at Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank tidligere i april meldte ud, at man vil fusionere.

- Anders Dam (administrerende direktør i Jyske Bank red.) fik det, som han ville. Nykredit køber Jyske Bank ud af fusionen og bliver den finansielle redningsmand.

- Der er nu plads til at Anders Dam kan udlodde flere penge til investorerne i udbytte, købe aktier tilbage eller måske bruge nogle af pengene på andre køb, skriver investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen i en kommentar.

/ritzau/