Jyske Bank får stort underskud - venter milliardtab på corona

Jyske Bank har nedskrevet en milliard kroner på lån, som ikke forventes at komme tilbage.

Coronavirusset kan mærkes hos Jyske Bank, der kommer ud af første kvartal med et stort underskud.

Banken har på grund af coronavirusset nedskrevet en milliard kroner på lån, som ikke forventes at blive betalt tilbage. Det kan dermed betragtes som tab.

Derfor kommer banken ud af første kvartal med et minus på 780 millioner kroner.

Det er et markant fald fra et plus på 610 millioner kroner i samme periode sidste år. Det oplyser Jyske Bank i sit regnskab for første kvartal.

Nedskrivningen blev meldt ud i marts. Underskuddet i første kvartal var derfor forventet.

Jyske Bank forventer for hele 2020 at lande et resultat mellem nul kroner og 1,5 milliarder kroner. Banken understreger, at forventningen er behæftet med stor usikkerhed på grund af coronakrisen.

De danske banker har generelt set været hårdt ramt af nedskrivninger under udbruddet af coronavirus.

Nordea nedskrev for en milliard kroner, mens Danske Bank har nedskrevet 4,25 milliarder kroner.

Med til den historie hører, at Danske Bank har en del kunder i oliesektoren, som er hårdt ramt af lave priser på olie, der delvist kan henføres til coronakrisen.

/ritzau/