Jyske Bank misbrugt i tidligere Trump-rådgivers fremtog

Steve Bannon, tidligere rådgiver for Donald Trump, er stødt ind i problemer med politisk akademi i Italien.

Jyske Bank er ufrivilligt blevet hvirvlet ind i et højreorienteret politisk projekt, som Donald Trumps tidligere toprådgiver Steve Bannon er bagmand til.

Det skriver det britiske magasin The Economist.

Steve Bannon er en af hovedmændene bag et akademi i Italien, hvor der skal uddannes europæiske højrefløjspolitikere. Det har base i et kloster på en bjergside syd for Rom.

Projektet er sammen med den konservative katolske gruppe, der hedder Dignitatis Humanae Institute (DHI).

Sidste år sikrede gruppen sig retten til at bruge det næsten helt forladte kloster imod en årlig husleje på cirka 750.000 kroner.

DHI vandt retten efter et offentligt udbud, der indeholdt forskellige krav. Et af dem var en forretningsplan, der ifølge The Economist var blåstemplet af Jyske Banks afdeling i Gibraltar.

Men der er tale om en forfalskning, bekræfter Lars Aarup Jensen, direktør i Jyske Banks afdeling i Gibraltar.

Han fortæller, at der var en underskrift fra en assistent i afdelingen, der er sygemeldt, men optræder som direktør i papirerne.

- Det er en ubehjælpelig forfalskning. Hvis man er professionel bankmand, så er det helt tydeligt, at Jyske Bank aldrig kunne have været inde over det, siger han.

Lars Aarup Jensen fortæller, at Jyske Bank kun er blevet opmærksom på sagen gennem medierne og ikke har været i dialog med italienske myndigheder.

- Det sker af og til, at der sker den her type forfalskninger. I det her tilfælde er det så poppet op, fordi Steve Bannon er med, siger han.

Det er ifølge The Economist uvist, om sagen får konsekvenser for, om akademiet kan blive ved med at leje sig ind på klostret i Italien.

Steve Bannon siger, at alt er foregået efter bogen.

- Jeg kunne ikke være mere begejstret, siger han til The Economist.

Det har tidligere været fremme, at klostret skal være "halvt middelalderligt universitetscampus, halvt gladiatorskole for kulturkrigere".

Pensum på akademiet kommer til at indeholde filosofi, økonomi, teologi og historie.

Omdrejningspunktet for undervisningen vil være de trusler, som ifølge Bannon retter sig imod Europa.

Det gælder blandt andet ukontrolleret migration fra Afrika, islamisering og sekularisering.

Bannon vil selv holde oplæg - blandt andet om hvordan man håndterer moderne medier.

/ritzau/