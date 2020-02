Jyske Bank ændrer indlånsgrænse: 25 milliarder bliver berørt

Sammen med årsregnskabet sænker Jyske Bank grænsen for, hvornår der skal betales negative renter for indlån.

Som den første bank med i forvejen negative indlånsrenter sænker Jyske Bank grænsen for, hvornår man skal betale negative renter for sine indlån.

Det sker på grund af forventning om fortsat lave renter, fortæller banken i en meddelelse til fondsbørsen.

Jyske Banks ændring skal ses i lyset af, at Nationalbanken, bankernes bank, har negative renter. Det betyder, at det koster penge for bankerne at have penge stående i Nationalbanken.

Derfor vælger flere banker, herunder Jyske Bank, at sende regningen videre til en del af kunderne.

Den nye grænse hedder fra 1. maj 250.000 kroner. Tidligere var grænsen for at betale negativ rente 750.000 kroner.

- Det betyder, at man kan have 250.000 kroner stående på sin NemKonto uden at betale negativ rente, forklarer Jyske Bank i meddelelsen.

Den gennemsnitlige dansker har ikke 250.000 kroner stående i banken, og derfor friholder Jyske Bank fortsat i et vist omfang en stor del af sine kunder, fortæller Mikkel Emil Jensen, der er analytiker i Sydbank.

- Men det er klart, at grænsen fra 750.000 kroner til 250.000 er et væsentligt spring, siger Mikkel Emil Jensen.

Han påpeger, at Jyske Bank var først til at indføre negative renter på indlån, og banken sagtens kan være først til at indlede en ny proces hos bankerne.

- I og med at mange banker står med en stor regning fra indlån, så tror jeg, at der er flere, som vil følge i Jyske Banks fodspor og sænke grænsen, siger Mikkel Emil Jensen.

På øvrige konti betaler man negativ rente af alt indlån. På indlånskonti til børn samt børneopsparing er grænsen dog 100.000 kroner, oplyser banken.

Samlet bliver indlån for omkring 25 milliarder kroner berørt af ændringerne.

Meddelelsen er kommet i forbindelse med et årsregnskab, der viser et lille fald i Jyske Banks overskud efter skat.

Overskuddet er sidste år faldet med to procent til 2,4 milliarder kroner. Det er det laveste resultat for Jyske Bank siden 2013.

Ifølge Anders Dam, der er bankens ordførende direktør, har et tiltagende pres på indtægterne været med til at give modvind.

Presset skyldes især lavere renter og danskernes høje opsparingslyst, forklarer Anders Dam i en kommentar til regnskabet.

For indeværende år venter Jyske Bank et yderligere fald i overskuddet.

/ritzau/