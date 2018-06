Jyske Bank sender milliardgave til sine aktionærer

Jyske Bank begaver fredag sine aktionærer med samlet to milliarder kroner. Det skriver banken via fondsbørsen.

Toppen i Jyske Bank har fundet gaveposen frem til aktionærerne fredag morgen i form af udbytter og annullering af egne aktier.

Banken skriver ikke om baggrunden, men en nylig fusion mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank har givet penge i kassen.

Fredag morgen fortæller Jyske Bank, at man vil give et ekstraordinært udbytte på 5,89 kroner per aktie. Det svarer til 500 millioner kroner.

Samtidig vil banken annullere 4,2 millioner egne aktier til en samlet værdi på 1,5 milliarder kroner.

At annullere egne aktier er positivt for aktionærerne. En aktie er en andel af en virksomhed, så når nogle bliver annulleret, repræsenterer de tilbageværende aktier en større del af den samlede værdi.

Jyske Bank ejede efter et rodet forløb små 40 procent af Nordjyske Bank. I forbindelse med fusionen forhandlede Jyske Bank sig til et salg af posten til Nykredit for omkring 1,4 milliarder kroner.

/ritzau/