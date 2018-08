Jyske Bank ser risiko for milliardbøde til Danske Bank

Danske Banks interne undersøgelse af den markante hvidvask af penge i bankens filial i Estland nærmer sig.

Til september har Danske Bank lovet, at bankens store interne undersøgelse af, hvad der præcist er sket i Estland, vil blive præsenteret. Op til præsentationen har Jyske Bank analyseret på de potentielle konsekvenser.

Mens banken ikke ser nogle ødelæggende udfald af undersøgelsen, tror Jyske Bank alligevel på, at sagen kan ende med en milliardbøde til Danske Bank. Jyske Bank forventer dog ikke, at meget nyt kommer frem.

- Vi ser en begrænset risiko for markante negative overraskelser fra den interne undersøgelse som følge af omfanget af de p.t. kendte forhold og forventer, at visibiliteten vil stige, hvilket vil øge fokus på bankens solide fundamentaler, skriver Jyske Bank.

Det er allerede kommet frem, afdækket i over et år af Berlingske Business, at Danske Banks filial i Estland har ladet sig bruge til hvidvask af milliarder af kroner fra alt for den russiske efterretningstjeneste til styret i Aserbajdsjan.

Ifølge Berlingske er der dokumentation for, at der har været mistænkelige pengestrømme for 53 milliarder kroner gennem den estiske filial.

- Vi formoder, at de amerikanske sanktioner vil være begrænsede i lyset af Danske Banks manglende amerikanske banklicens og dollarclearing.

- Men til gengæld forventer vi, at de britiske myndigheder muligvis kan idømme banken en bøde, da nogle af de involverede parter var hjemmehørende i London, skriver Jyske Bank i sin analyse.

Til gengæld finder Jyske Bank det "sandsyligt", at sagen får ledelsesmæssige konsekvenser i Danske Bank. Administrerende direktør Thomas Borgen var ansvarlig for de estiske aktiviteter, da hvidvasken skete.

- Vi opererer med en markant imagekrise i Danmark, en gradvis normalisering af uholdbar medvind fra kreditkvaliteten, frasigelse af bruttoindtægten fra hvidvasken på op imod 1,5 milliarder kroner samt

bøder på fire milliarder kroner, konkluderer Jyske Bank om sine forventninger.

/ritzau/