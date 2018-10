Jyske Bank takkede nej til invitation til udbyttefidus i 2014

Trods tre tilbud om at deltage i fidus med udbytteskat fortalte Jyske Bank intet til myndighederne.

I 2014 blev Jyske Bank tilsyneladende tilbudt at deltage i svindel med udbytteskat, fortæller bankens ordførende direktør, Anders Dam, til DR P1-magasinet "Følg Pengene".

Banken takkede nej, men orienterede ikke Finanstilsynet, fortæller Anders Dam.

Han siger, at Jyske Bank i 2014 modtog mistænkelige tilbud om at låne aktier ud hen over udbyttedagen, hvor der udbetales overskud til aktionærerne.

- Den pågældende bank ville gerne styre det hele for os, så vi skulle stort set ikke røre en finger for at tjene et pænt tocifret millionbeløb, siger han til DR Nyheder.

Der var tale om tre tilbud hen over året. Det sidste af dem var på 3,4 millioner dollar - omkring 19 millioner kroner i datidens kurs.

- Det var til fordeling mellem os og dem, der skulle forestå arbejdet. Men vi takkede altså nej, siger Anders Dam til DR.

Udlån af aktier er ikke mistænkeligt i sig selv, da det i vid udstrækning bliver brugt af investorer, der spekulerer i faldende aktiekurser - såkaldt shorting eller shortselling.

Men tilbuddet fra personerne bag den bank, som Anders Dam ikke ønsker at sætte navn på, drejede sig om udlån af aktier hen over udbyttedagen, hvor der bliver udbetalt udbytte af virksomhedens overskud til aktionærerne.

Netop den form for handel med aktier spiller en central rolle i den svindel mod de europæiske statskasser, som DR og Politiken i samarbejde med 18 internationale medier har afdækket.

- De notater, der ligger, som vi har været tilbage i, viser heldigvis det klarsyn, at vi ikke kunne gennemskue det, siger Anders Dam til DR.

Anders Dam bliver spurgt, om banken burde have taget kontakt til Finanstilsynet i 2014 og sagt "vi har faktisk fået en henvendelse her, der lyder meget mærkelig".

- Det kan du sige, men det gjorde vi altså ikke, svarer han til DR.

Anders Dam fortæller, at banken nu overvejer at orientere Finanstilsynet om de mistænkelige tilbud.

