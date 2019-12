Kæmpe udrensning: Hele Harboe-toppen træder tilbage

Karina Harboe Laursen slipper direktørpost i Harboes Bryggeri. Hendes far er indsat som bestyrelsesformand.

Harboes Bryggeri renser fuldstændigt ud i toppen af selskabet. Både direktør og bestyrelsesformand trækker sig tilbage, oplyser selskabet. Og direktøren er ikke hvem som helst i Harboe-regi.

Nu afgående direktør Karina Harboe Laursen tog i juni roret efter sin far, Bernhard Griese, og blev dermed sjette generation af Harboe-familien, der stod i spidsen for bryggeriet.

Derudover trækker Søren Stampe sig som bestyrelsesformand, og Kirsten Ægidius forlader posten som salgs- og marketingdirektør.

- Årsagen hertil er, at det ikke har været muligt at finde enighed om implementeringen af selskabets fremadrettede strategiske retning, skriver bryggeriet om ledelsesskiftet.

Harboe-familien slipper dog ikke tøjlerne fuldstændig. Den nu 77-årige Bernhard Griese er konstitueret som formand for bestyrelsen.

Derudover overtager logistikdirektør Søren Malling posten som administrerende direktør. Han er gift med Bernhard Grieses anden datter.

Bernhard Griese selv siger:

- Ledelsesændringerne får ingen betydning for selskabets strategi og vores fortsatte målrettede indsats for at styrke vores internationale position inden for både drikkevarer og ingredienser med det klare fokus at øge værdiskabelsen til vores aktionærer.

Harboe-familien har ved de tre søstre Karine Harboe Laursen, Vibeke Harboe Malling og Pernille Harboe Obling 15,9 procent af aktierne i selskabet. De sidder på kontrollen med selskabet gennem deres A-aktier, der vejer tungere.

I alt forventes hele udskiftningen i toppen at komme til at koste Harboe tre millioner kroner.

Harboes Bryggerier producerer drikkevarer i tre lande og sælger dem på mere end 90 markeder verden over.

Selskabet sælger drikkevarer såsom øl, energidrikken X-Ray og sodavand.

/ritzau/