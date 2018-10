Kapitalfond køber Danmarks største taxaselskab

Dantaxi 4x48 er blevet solgt i den første handel efter en ny taxalov, skriver Berlingske.

Den tysk-svenske kapitalfond Triton har købt Danmarks største taxaselskab, Dantaxi 4x48. Det skriver Berlingske.

Prisen holdes hemmelig, men ifølge Berlingske har en pris på op imod en halv milliard kroner tidligere været nævnt.

Det er vognmændene, som tidligere har ejet selskabet, der har op mod 1700 taxier.

- Mange af vognmændene er oppe i årene, og de får et pænt beløb udbetalt, siger bestyrelsesformand Lars Christiansen, der selv er vognmand, til Berlingske.

- Det her giver vognmændene mulighed for at høste værdierne af det, som de gennem et helt arbejdsliv har opbygget. Det har jeg det rigtig godt med.

Dantaxi 4x48 arbejder i 54 af landets 98 kommuner. Det er dog hyppigst til stede i København, hvor flere end 1000 af selskabets taxaer kører rundt.

Hos Triton tror partner og senior industry expert Oscar Mosgaard på, at markedet vil vokse for selskabet:

- Vi tror, at markedet kommer til at vokse, og vi forventer, at der løbende vil være behov for en bedre kundeoplevelse, siger han til Berlingske.

Handlen er den første, efter en ny taxalov trådte i kraft og banede vejen for et friere marked.

/ritzau/