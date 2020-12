Kapitalfond sælger Molslinjen for hemmeligt beløb

Kapitalfonden Polaris sælger rederiet Molslinjen til kapitalfonden EQT efter fem års ejerskab.

Kapitalfonden Polaris sælger rederiet Molslinjen til kapitalfonden EQT. Det oplyser Molslinjen i en pressemeddelelse. Prisen er hemmelig.

Polaris købte i 2015 Molslinjen sammen med erhvervsmanden Henrik Lind, der er blevet milliardær på selskabet Danish Commodies, som handler med energi.

Efterfølgende er rederiet gået fra at have to til ni færgeruter. Rederiet har 15 skibe og har årligt otte millioner passagerer.

Molslinjen er i dag det største færgeselskab i Danmark, der sejler indenrigs.

Ud over ruter mellem Jylland og Sjælland sejler Molslinjen til Bornholm, Langeland, Als, Fanø, Samsø samt til Sverige og Tyskland.

Derudover står rederiet bag busselskabet Kombardo Expressen. Molslinjen har på den gode side af 700 ansatte.

Sidste år lød den samlede omsætning på knap to milliarder kroner, og overskuddet lød sidste år på 334 millioner kroner. Det er en firedobling siden 2015.

Kapitalfondes forretningsmodel er at købe virksomheder, forbedre driften og indtjeningen og derefter sælge videre efter en kort årrække. Det er nu lykkedes for Polaris.

Henrik Lind har ejet et sted mellem 15 og 20 procent af Molslinjen, som nu er blevet solgt.

- Der er sket store forandringer og fremskridt i Molslinjen de senere år, og vi er meget tilfredse med at kunne aflevere et selskab i særdeles god form, siger Jan Johan Kühl, der er ledende partner hos Polaris.

- Vi har haft et fremragende samarbejde med Molslinjens ledelse og medarbejdere, og vi er stolte over fremgangen og de resultater, som virksomheden har skabt under vores ejerskab, siger han.

Handlen mellem de to kapitalfonde er endnu ikke helt på plads, men det ventes at ske i starten af næste år. Inden da skal konkurrencemyndigheder give grønt lys.

/ritzau/