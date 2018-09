Efter en årrække med tunge poster og lange arbejdsdage vil Karen Hækkerup bruge mere tid på sin familie.

Karen Hækkerup stopper som direktør for Landbrug Fødevarer efter fire år på posten.

Hun har ikke et nyt job på hånden, men ønsker at bruge mere tid på sin familie efter en årrække med tunge poster som først folketingspolitiker, siden minister og senest direktør for landbrugets interesseorganisation.

- Jeg har arbejdet solen sort i mange år, men nu vil jeg prioritere familien.

- Hvor mange andre måske havde taget en forældrelov, så tænker jeg, at man ikke kan forlade en stor organisation i så lang tid, så jeg har valgt at sige op, siger Karen Hækkerup.

44-årige Karen Hækkerup har tre børn med tidligere folketingsmedlem Ole Hækkerup, hvor den yngste er 11 år. Hun vil nu tage en pause fra arbejdsmarkedet.

- Jeg skal tage dykkercertifikat med min yngste datter, bage boller, spille 500 og yatzy og være derhjemme, når hun får fri fra skole. Det har jeg faktisk aldrig prøvet før, siger Karen Hækkerup.

Hun blev ansat som direktør for Landbrug Fødevarer i 2014, hvor hun samtidig stoppede som justitsminister i den daværende SR-regering og forlod Folketinget.

Karen Hækkerup understreger, at det ikke har været en let beslutning at stoppe.

Hun tænker tilbage på fire år, hvor landbruget har været gennem store udfordringer med alt fra russisk embargo af danske fødevarer til senest en tør sommer.

- Men jeg synes egentlig, at vi er nået i mål med en masse ting, der har gjort, at vi står stærkere end for fire år siden, siger Karen Hækkerup.

Hun har endnu ikke lagt sig fast på sit næste job, men kunne godt se sig selv arbejde inden for fødevareerhvervet. En tilbagevenden til politik er udelukket.

- Jeg har lukket døren til politik bag mig. Det har jeg aldrig fortrudt, siger Karen Hækkerup.

Landbrug Fødevarer ærgrer sig over opsigelsen fra Hækkerup, som bliver rost for sin tid i spidsen for organisationen.

- Det har været en styrke for vores organisation og medlemmer, at det er Karen Hækkerup, der har været vores direktør, siger Martin Merrild, der er formand for Landbrug Fødevarer.

Karen Hækkerup har sidste dag i Landbrug Fødevarer ved udgangen af september. En afløser er endnu ikke fundet, men indtil da vil viceadministrerende direktør Anne Lawaetz Arhnung passe posten.

