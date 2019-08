Kasi-selskab går konkurs efter millionbøde

Jesper Nielsen siger til Børsen, at hans selskab er konkurs efter bøde på fem millioner fra voldgiftssag.

En bøde på fem millioner kroner har tvunget selskabet Kasi ApS i knæ. Det bekræfter ejer Jesper Nielsen, der måske bedre er kendt som Kasi-Jesper.

Det er Kammeradvokaten, der har begæret selskabet konkurs, efter at Jesper Nielsen har fået bøden for at bryde sin tavshedspligt i forbindelse med en sag mellem ham og Pandora.

- Det er det, man kalder en tilståelsessag. Jeg har med åbne øjne brudt min tavshedsklausul i forhold til min verserende voldgiftssag med Pandora, siger Jesper Nielsen til Børsen.

Over for TV2 oplyser partner hos Kammeradvokaten Boris Frederiksen, at det er Kammeradvokaten, der har begæret selskabet konkurs.

Bøden stammer fra en voldgiftssag mellem Pandora og Jesper Nielsen. I 2010 solgte Jesper Nielsen sin andel af Pandoras vesteuropæiske datterselskab. Prisen var 385 millioner kroner og en såkaldt earn-out klausul.

Det er værdien af denne klausul, som de to parter er uenige om. Jesper Nielsen mener ifølge TV2, at Pandora skylder ham halvanden milliard kroner. Pandora afviser at skylde ham noget.

Det er forbudt for parter i en voldgiftssag at fortælle, hvordan det går med sagen.

Da Jesper Nielsen både har hævet værdien af sit holdingselskab med netop halvanden milliard kroner, inviteret til sejrsfest i Royal Arena og solgt andele af sin forventede gevinst fra sagen, har han fået en bøde for brud på den tavshedspligt.

Kasi Aps har ifølge Børsen flere kreditorer i kulissen med millionkrav - herunder fodboldklubben Brøndby og håndboldklubben Rhein-Neckar Löwen.

Selskabets eneste aktiv er Jesper Nielsens earn-out klausul i Pandora.

Sagen om værdien af den earn-out er ikke afgjort, og der er ikke indgået et forlig.

