Handelskrigen mellem Kina og USA eskalerer

Efter USA har varslet ny told på kinesiske varer siger kinesisk talsmand, at landet er klar til handelskrig

Torsdag varslede USA's præsident, Donald Trump, at landet vil lægge en ny told på varer fra Kina fra 1. september.

Det er en ny eskalering i handelskonflikten mellem de to lande.

USA har allerede lagt en told på 25 procent på udvalgte varer. En talsmand fra det kinesiske udenrigsministerium siger fredag ifølge Reuters, at Kina "ikke ønsker en handelskrig, men er ikke bange for at udkæmpe en".

Talsmanden, Hua Chunying, siger samtidig ifølge nyhedsbureauet, at Kina vil blive nødt til at svare igen, hvis USA indfører yderligere told.

Den nye udviklingen i handelskonflikten mellem de to lande har allerede sendt finansmarkederne i rødt.

USA og Kina har været på kollisionskurs i forhold til handel, siden Donald Trump tiltrådte som præsident. Allerede under sin valgkamp beskyldte han Kina for at snyde USA samt at manipulere sin valuta for at stille sig selv bedre i samhandlen.

USA har allerede lagt en told på 25 procent på udvalgte varer fra Kina til en værdi på 250 milliarder dollar. Den nye told vil være på 10 procent på varer til en værdi på 300 milliarder dollar.

Trump offentliggjorde planen om de nye toldsatser på Twitter, hvor han samtidig skrev, at USA fortsat ønsker at forhandle med Kina.

- Handelssamtalerne fortsætter, og under samtalerne vil USA starte - fra den 1. september - med at putte en mindre yderligere told på 10 procent på de resterende varer og produkter for 300 milliarder dollar, som kommer fra Kina ind i vort land, skrev præsidenten.

Præsidenten anførte, at han mener, at Kina havde lovet at købe fødevarer af den amerikanske landbrugssektor samt at stoppe eksporten af midlet Fentanyl, der bliver misbrugt i stor stil i USA. Det mener præsidenten ikke, at Kina har levet op til.

/ritzau/