Kina fremviser sløjeste vækst i tre årtier

Verdens andenstørste økonomi voksede med blot 6,1 procent i 2019. Væksten stemmer overens med forventningerne.

Kinas bruttonationalprodukt (bnp) voksede med 6,1 procent i 2019.

Det viser tal fra landets statistiske bureau, NBS, natten til fredag dansk tid.

Væksten er den laveste i tre årtier i Kina og skyldes en lav efterspørgsel hjemme samt en handelskonflikt med USA.

Tallene er dog tråd med analytikernes forventninger, skriver nyhedsbureauet AFP.

Offentliggørelsen af Kinas væksttal kommer, to dage efter at USA og Kina onsdag skrev under på en fase 1-handelsaftale. Aftalen betyder, at kineserne skal skrue markant op for sin import af amerikanske varer over de kommende år.

/ritzau/