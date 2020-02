Kinas aktiemarked styrtdykker på virusfrygt

Aktiemarkedet i Shanghai åbner med fald på næsten ni procent mandag, som er første handelsdag i over en uge.

Aktiemarkederne i Kina er mandag åbnet blodrødt efter en forlænget feriepause. Mandag er første handelsdag siden den 23. januar.

På børsen i Shanghai faldt det toneangivende indeks med næsten ni procent umiddelbart efter åbningen.

Det store fald skyldes ifølge nyhedsbureauet AFP bekymring blandt investorerne for konsekvenserne af udbruddet af et nyt coronavirus, som har kostet over 360 mennesker livet og sat dele af samfundet i stå.

Kinas centralbank, People's Bank of China, meddelte søndag, at den vil tilføre de finansielle markeder milliarder af yuan.

Banken oplyste, at den fra mandag vil lancere et program, som har til hensigt at pumpe 174 milliarder dollar - eller knapt 1200 milliarder kroner - ind i økonomien.

Ifølge centralbanken skal støtteprogrammet hjælpe til med at fastholde "en rimelig og rigelig likviditet" i det kinesiske banksystem. Programmet skal også sikre mere stabilitet på valutamarkedet.

/ritzau/