Kinas centralbank pumper milliarder ind i coronaramt økonomi

Ved at købe nogle værdipapirer vil den kinesiske centralbank støtte økonomien, der er ramt af coronaudbruddet.

Den kinesiske centralbank, People's Bank of China, vil støtte landets økonomi midt i al corona-uroen ved at tilføre den et stort milliardbeløb.

I en meddelelse fortæller banken, at den fra mandag vil lancere et program, som har til hensigt at pumpe 174 milliarder dollar - eller knapt 1200 milliarder kroner - ind i økonomien. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Den økonomiske støtte sker ved, at centralbanken køber nogle værdipapirer, som senere efter aftale skal sælges tilbage til sælgeren. Det er et økonomisk værktøj, der typisk bruges til at skaffe kortsigtet kapital.

Ifølge centralbanken skal støtteprogrammet hjælpe til med at fastholde "en rimelig og rigelig likviditet" i det kinesiske banksystem. Programmet skal også sikre mere stabilitet på valutamarkedet.

Den samlede likviditet i det kinesiske banksystem kommer til at være 129 milliarder dollar - eller 875 milliarder kroner - højere end samme tid sidste år, oplyser centralbanken i meddelelsen.

/ritzau/