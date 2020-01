Kinas handelsoverskud over for USA falder

Kinas overskud i handlen med USA faldt i 2019. Det viser nye tal, dagen før handelsaftale skal blåstemples.

Kinas handelsoverskud over for USA blev indsnævret i det forgangne år, da verdens to største økonomier udvekslede straftold på hinandens varer i en handelskrig, som nu ser ud til at være bilagt.

Kinas overskud på samhandlen med USA blev i 2019 på 296 milliarder dollar. Det er 8,5 procent lavere end i 2018, da overskuddet satte rekord med godt 323 milliarder dollar.

Det viser tal fra toldmyndighederne i Kina offentliggjort tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Meldingen om det lavere plus i handlen med USA kommer, dagen før at de to lande onsdag ventes at underskrive en foreløbig handelsaftale i Washington D.C.

Som del af aftalen, der er kommet på plads efter omkring halvandets års forhandlinger, vil Kina købe for yderligere 200 milliarder dollar amerikanske varer over en periode på to år.

Det oplyser kilder i USA's centraladministration ifølge nyhedsbureauet AFP. Kina har endnu ikke bekræftet den oplysning.

I årtier er handelsbalancen mellem de to lande faldet ud til Kinas fordel, og det har været en kilde til stor irritation for USA's præsident, Donald Trump.

For at få mere balance i samhandlen har han lagt told på eller øget toldsatserne for varer fra Kina til en samlet værdi på flere hundrede milliarder dollar.

Kina har reageret på samme måde ved at lægge told på importerede varer fra USA. Efter at de to lande i slutningen af 2019 nåede til enighed om en foreløbig handelsaftale, har begge undladt at gennemføre visse planlagte toldforhøjelser.

/ritzau/