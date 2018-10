Kinesisk e-handelsgigant vil være mere grøn med danske penge

Dansk udviklingsbistand kan gå til at hjælpe e-handelsgiganten Alibaba med grønnere pakkeudbringning.

Et partnerskab mellem e-handelsgiganten Alibaba og en kinesisk miljøorganisation er blandt finalefeltet til at modtage støtte fra dansk stiftet organisation.

Det er organisationen Partnering for Green Growth and the Global Goals, P4G, der er stiftet af den danske regering og betalt af udviklingsbistanden.

Det skriver Dagbladet Information.

Fredag holdes P4G-topmøde i København, og her vil vinderne blive offentliggjort. Seks ud af otte finalister vil få en bevilling på op til 6,5 millioner bistandskroner.

Partnerskabet med den kinesiske gigant er med, selv om Alibabas omsætning med Udenrigsministeriets egne ord er "svimlende", og virksomhedens stifter Jack Ma er ifølge Forbes verdens 20. rigeste mand.

Skulle partnerskabet vinde, vil pengene dog ikke blive udbetalt til Alibaba.

P4G udbetaler midlerne til den ikkekommercielle partner i de projekter, de støtter - i dette tilfælde en kinesisk miljøorganisation.

Desuden skal virksomhederne selv bidrage, typisk i form af personaletimer, oplyser Udenrigsministeriet.

Det ændrer dog ifølge Helle Munk Ravnborg, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke, på, at bistandskronerne vil komme Alibaba til gode.

- Jeg har svært ved at tro, at Alibaba ikke selv ville kunne gøre det, de nu får støtte til at gøre fra den danske udviklingsbistand, siger Helle Munk Ravnborg til Information.

Hun har desuden vanskeligt ved at se, hvordan støtten til Alibaba-partnerskabet bidrager til at indfri udviklingsbistandens overordnede målsætning om at bekæmpe fattigdom.

Adspurgt om, hvordan man kan være sikker på, at Alibaba ikke selv ville have finansieret projektet uden danske bistandsmidler, oplyser Udenrigsministeriet, at det er blevet vurderet af blandt andre en ekstern investeringsrådgiver.

Disse vurderinger afviser P4G dog at udlevere, skriver dagbladet.

Samarbejdet og midlerne skal gå til at Alibaba kan gøre sin pakkeudbringning mere grøn.

