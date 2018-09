Kinesisk smartphone vipper Samsung af pinden

Apple laver fortsat de mest solgte smartphones herhjemme, mens Huawei nu indtager andenpladsen foran Samsung.

De kinesiske smartphoneproducenter har tilsyneladende fået godt fat i danskerne.

I sidste uge meddelte Xiaomi, at man nu går ind på det danske marked gennem en aftale med teleselskabet 3.

I denne uge viser nye tal for juli fra analyseinstituttet GFK, at en anden kinesisk producent, Huawei, har vippet Samsung af pinden som det næstmest sælgende smartphonemærke i Danmark.

Apple, der onsdag aften præsenterede tre nye iPhones, ligger fortsat solidt på førstepladsen.

Det er første gang, at Huawei, der har en markedsandel på 20 procent herhjemme, er næststørst.

- Det har været et stort år for Huawei. Først overhalede vi Apple på det globale marked, og nu afspejles populariteten for vores produkter også i Danmark, siger Marie Dam Feldborg, Head of Marketing Communication hos Huawei Danmark

Hun henviser til tal fra det internationale analysefirma IDC, der viser, at Huawei globalt indtager andenpladsen over de mest solgte smartphones. Her er det koreanske Samsung, som har førstepladsen, mens Apples iPhone er nummer tre.

Ifølge Marie Dam Feldborg er det især Huaweis P20-serie, som sælger i øjeblikket. De seneste fem måneder har selskabet således solgt ti millioner P20-telefoner globalt.

En enkelt model kan gøre en stor forskel på markedsandelene.

Samsung lancerede i sidste måned flagskibet Galaxy Note 9. Dermed kan de to selskaber også have byttet plads igen, når tallene fra september bliver offentliggjort.

Både i Danmark og globalt er kampen om smartphonekøberne benhård. Huaweis globale direktør for consumer-markedet, Richard Yu, sagde i sidste måned, at selskabet er en udfordrer til den globale førsteplads allerede ved udgangen af 2019.

/ritzau/