Kinesisk virus barberer milliarder af danske aktier

De danske aktier faldt mandag 2,4 procent. Virus frygtes at ændre folks forbrugsvaner, siger analytiker.

De danske aktier fik en mindre kæberasler mandag, hvor usikkerhed om konsekvenserne af det kinesiske coronavirus sendte kurserne ned.

Det danske C25-indeks, der består af de største og mest værdifulde selskaber, faldt med 2,4 procent til 1268,78. Det er det største kursfald siden oktober.

Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, skaber coronavirusset usikkerhed om fremtiden, hvilket normalt er gift for aktier.

- Vi er i en situation, hvor vi kan se, at virusset spreder sig, men man ved ikke, om det får små eller store konsekvenser, og om det kommer til at ramme virksomhedernes indtjening.

- I første omgang påvirker virusset kinesernes lyst til at bruge penge på at købe nye ting, gå ud at spise og rejse, og investorerne frygter, at det kan sprede sig til resten af verden, siger Jacob Pedersen.

Han understreger, at mandagens kursfald skal ses, i lyset af at aktiemarkedet steg knap 30 procent sidste år og også er startet det nye år med fremgang.

Blandt de store danske selskaber var mandagen særligt hårdt ved bryggeriet Carlsberg, der har Kina som et vigtigt marked. Aktien faldt 4,6 procent.

Nedturen var også til at føle på for transportgiganten Mærsk, der flytter varer rundt på verdenshavene. Mærsk-aktien dykkede 3,9 procent.

Coronavirusset har indtil videre kostet mindst 80 mennesker livet. Virusset blev i første omgang opdaget i den kinesiske millionby Wuhan i Hubei-provinsen.

Flere end 2700 er smittet. Ud over Kina er der smittede i Australien, Frankrig, Japan, Malaysia, Nepal, Canada, Singapore, Sydkorea, Taiwan, USA, Thailand, Cambodja og Vietnam.

/ritzau/