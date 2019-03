Kjeld Kirk Kristiansen stopper i Lego-bestyrelse

Legofamiliens pengetank annoncerer næste skridt i generationsskifte i ejerskabet af Lego.

Det næste skridt i generationsskiftet i familien, der ejer Lego, kommer til at finde sted ved generalforsamlingen til april. Her træder Kjeld Kirk Kristiansen ud af bestyrelsen i Lego.

Det oplyser Kirkbi, der ejer 75 procent af Lego og måske bedre er kendt som Kirk-familiens pengetank, i en pressemeddelelse.

Kjeld Kirk Kristiansen forlader dog ikke Lego-sfæren fuldstændig.

Han fortsætter som bestyrelsesformand i Kirkbi samt som næstformand for Lego Fonden, der ejer de resterende 25 procent af Lego.

Samtidig forbliver han også som formand for Ole Kirks Fond.

I sin meddelelse kalder Kirkbi det "et naturligt skridt i det glidende generationsskifte mellem tredje og fjerde generation i Kirk Kristiansen-familien".

- Min søn Thomas og jeg har arbejdet tæt sammen i Lego A/S-bestyrelsen siden 2007, og jeg er meget glad for at opleve den udvikling, han har gennemgået, og det ansvar, han påtager sig, siger Kjeld Kirk Kristiansen i meddelelsen.

- Jeg ved, at han er klar til at fortsætte arbejdet med at udvikle Lego A/S i tæt samarbejde med den daglige ledelse, bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp og den øvrige bestyrelse.

Første skridt i det generationsskifte kom i 2016, da sønnen Thomas Kirk Kirstiansen overtog posten som næstformand i Legos bestyrelse fra sin far. Herfra var Kjeld Kirk Kristiansen menigt medlem.

Ved samme lejlighed blev Thomas Kirk Kristiansen formand i Lego Fonden, mens Kjeld Kirk Kristiansen blev næstformand.

Familiens store pengetank er dog Kirkbi, hvis egenkapital i 2018 voksede fra 76,3 milliarder kroner til 82,5 milliarder kroner.

Ifølge direktøren for Kirkbi, Søren Thorup Sørensen, er "et tilfredsstillende resultat" i 2018 drevet af vækst i Legos omsætning og indtjening.

Ud over Lego har Kirkbi også store ejerskaber i Merlin Entertainments, der driver snart ni Legoland-forlystelsesparker, to vindmølleparker samt en samling af investeringer til en værdi på 58 milliarder kroner.

I slutningen af 2018 opgjorde Bloomberg Kjeld Kirk Kristiansen som verdens 338. rigeste person i verden.

/ritzau/