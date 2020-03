KLM fyrer op mod 2000 ansatte grundet coronavirus

Det hollandske flyselskab vil i løbet af de kommende måneder nedlægge mellem 1500 og 2000 stillinger.

Det hollandske luftfartsselskab KLM skærer op til 2000 stillinger på grund af coronavirusudbruddet.

Det oplyser flyselskabet fredag.

Administrerende direktør Pieter Elbers fortæller, at KLM, der har omkring 33.000 ansatte, også vil bede medarbejdere om at arbejde kortere dage, mens selskabets seks Boeing 747 bliver holdt på jorden fra 1. april.

- I de kommende måneder vil vi skære mellem 1500 og 2000 job. Det betyder, at vi ikke kun i de kommende uger, men i de kommende måneder, vil have færre kolleger, siger Pieter Elbers i en videomeddelelse på KLM's hjemmeside.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Elbers omfatter nedskæringerne hovedsageligt deltidsansatte, dem på vej mod pensionering samt "naturlig afgang".

- Vi mener, at dette er tilstrækkeligt for at sikre, at der ikke er andre tvangsafskedigelser, siger han.

/ritzau/