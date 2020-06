Kloge droner skal selv tjekke revner i broer og jernbaner

Dansk forskningsprojekt får EU-millioner til at skabe selvflyvende droner til inspektion af infrastruktur.

Der lyder en summende lyd, og en sværm af små droner begynder at kredse om den gamle betonbro eller langs jernbanenettet.

Ved hjælp af kunstig intelligens analyserer de revner i konstruktionen eller andre fejl og sender besked hjem, hvis skaderne er så alvorlige, at de bør udbedres.

Dronerne er alene. Ingen mennesker står på jorden og styrer dem.

Og når de får brug for strøm, lander de selv på en højspændingsledning eller et jernbanekabel og lader op.

Sådan ser planerne ud i det internationale forskningsprojekt Drones4Safety, som er forankret på Syddansk Universitets særlige dronecenter.

Her er lektor Emad Samuel Malki Ebeid tovholder på projektet, der ifølge ham særligt har ét sigte:

- Det handler om at øge sikkerheden ved transport. Mange vil huske billederne fra kollapset af en motorvejsbro i Genova. Det er sådan noget, vi med projektet vil modvirke, siger han.

Morandi-broen ved Genova kollapsede i august 2018 under et kraftigt regnskyl. 43 mennesker mistede livet.

Kollapset var med til at sætte skub i tanken om, at man med ny teknologi kan udvikle et bedre inspektionssystem til den kritiske infrastruktur.

Blandt andet derfor spytter EU nu penge i Drones4Safety, der har fået en treårig bevilling på 26 millioner kroner.

Og det kan vise sig at være penge givet godt ud, mener Emad Samuel Malki Ebeid.

I dag foregår inspektionen af broer eller jernbaner typisk med helikopter eller med manuelt styrede droner, hvor en dronefører fysisk skal være til stede under inspektionen.

- Det er dyrt med alle de folk, og desuden skal der sidde nogle og analysere alle de optagelser, dronen kommer hjem med.

- I vores projekt sender dronerne selv besked. Og kun hvis der er noget galt, siger Emad Samuel Malki Ebeid.

På Aarhus Universitet er lektor Rune Hylsberg Jacobsen en del af projektledelsen i Drones4Safety.

Ifølge ham kan borgerne trygt stole på, at dronerne kan bruges til at spotte potentielt farlige revner i broer og lignende.

- Jeg ser dronen som et værktøj, der supplerer den vurdering, vi foretager i dag.

- Dronen kan lave en første vurdering af, om en given sprække skal kigges nærmere på. Men det er stadig op til en fagkyndig at vurdere, hvad der kræves efterfølgende, siger Rune Hylsberg Jacobsen.

Ifølge en rapport fra det amerikanske Skylogic Research, der er specialiseret på droneområdet, er der et stort økonomisk potentiale i at automatisere inspektionen af infrastruktur.

Rapporten vurderer, at de selvflyvende droner vil kunne nedbringe virksomheders udgifter til inspektion med omkring 15 milliarder dollar om året, svarende til cirka 100 milliarder kroner.

/ritzau/