Knap fire gange så mange meldte sig ledige i sidste uge

Over 22.000 personer meldt sig som ledige i uge 12. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet mandag.

Det er dermed næsten fire gange som mange som normalt i uge 12. Normalt opgøres som gennemsnittet af de sidste fem år. Det gennemsnit lyder på 5758 nye ledige.

Søndag meldte 773 personer sig ledige, hvilket er næsten tre gange så mange som normalt.

Tallene viser den første uge, siden statsminister Mette Frederiksen annoncerede, at nogle forretninger og virksomheder måtte lukke for at inddæmme spredningen af coronavirus.

/ritzau/