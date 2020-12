Københavns Lufthavn havde mest stille november i mands minde

Antallet af passagerer i Københavns Lufthavn i november er faldet med 90,9 procent sammenlignet med sidste år.

November har ikke overraskende været endnu en måned med lave passagertal i Københavns Lufthavn på grund af coronapandemien.

I forhold til samme måned sidste år faldt antallet af passagerer med 90,9 procent fra 2.164.175 millioner til 196.252.

Det er det laveste antal passagerer i lufthavnen siden juni, hvor tallet var godt 150.000. Og det er omtrent et par hundredetusinde lavere end i oktober, hvor 394.270 rejsende var igennem terminalerne i lufthavnen.

Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, betegner det som "en meget stille november".

- Det har været den mest stille i mands minde. Vi har haft under ti procent af de gæster, vi normalt har, siger han.

Der var også tomt i de fly, der faktisk kom i luften. Her var mindre end hver tredje sæde fyldt.

Ifølge Peter Krogsgaard er det familier og erhvervsrejsende, der står for den knappe flytrafik fra Københavns Lufthavn.

- De få, der rejser, er enten familier, der har nødvendige eller uopsættelige besøg, som de skal ud på.

- Ellers er det forretningsrejsende, hvor det er meget vigtigt, at de kommer frem, siger han.

Han påpeger, at det er et "lille skridt i den rigtige retning", at regeringen har lempet rejserestriktioner for erhvervsrejser. Det betyder blandt andet, at alle erhvervsrejser som udgangspunkt betrages som nødvendige.

- Det vil hjælpe lidt for eksportvirksomhederne, at de kan komme ud at handle med andre virksomheder. Men det vil være en meget lille del af de rejsende i lufthavnen.

- Så fra lufthavnens synspunkt er det ikke så stor en ændring, siger Peter Krogsgaard.

Den internationale krise for luftfarten har ramt hårdt alle steder i Europa med et fald på omkring 80 procent – det gælder især flytrafikken mellem landene, mens indenrigstrafikken i flere lande er lidt mindre påvirket.

Fra Københavns Lufthavn er det da også Aalborg, som flest rejser er gået til i november. De næste fire i rækken er Amsterdam, Istanbul, Stockholm og Rønne.

Peter Krogsgaard øjner dog et lys i mørket, da en coronavaccine virker til at være på trapperne. I Storbritannien er de ovenikøbet begyndt at vaccinere.

- Den bedste julegave, jeg kan ønske mig til Københavns Lufthavn, er selvfølgelig, at vaccinerne snart kommer, og vi kan begynde at se flere passagerer i lufthavnen igen, siger han.

/ritzau/