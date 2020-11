Københavns Lufthavn varsler flere afskedigelser

Krisen presser Københavns Lufthavn, der vil finde besparelser ved at fyre og gøre brug af arbejdsfordeling.

Københavns Lufthavn vil finde besparelser svarende til cirka 325 fuldtidsstillinger om året. Det oplyser selskabet i sit regnskab for tredje kvartal.

- Størstedelen af denne besparelse vil dog blive fundet gennem arbejdsfordeling og uddannelsesinitiativer og dermed ikke afskedigelser, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Arbejdsfordeling er en af de tiltag, som regeringen har iværksat for at undgå fyringer under coronakrisen.

Det er anden gang inden for få måneder, at der skal findes besparelser i Københavns Lufthavn.

I august blev det varslet, at 650 stillinger skulle nedlægges på grund af coronakrisen.

Gennem forhandlinger med tillidsfolk endte det dog med, at antallet blev nedbragt til lidt over 500.

Inden fyringsrunden havde lufthavnen omkring 2600 fuldtidsansatte. Det svarer til, at tæt på hver femte er blevet fyret.

/ritzau/