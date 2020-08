Københavns Lufthavn vil fyre 650 ansatte

På grund af lavere aktivitet er Københavns Lufthavn nødt til at skære 650 ud af 2600 fuldtidsstillinger.

For at tilpasse sig et lavere aktivitetsniveau planlægger Københavns Lufthavn at nedlægge 650 fuldtidsstillinger.

Til sammenligning har lufthavnen i dag cirka 2600 medarbejdere ansat på fuldtid. Det oplyser Københavns Lufthavn i en meddelelse.

Nedlæggelserne er blevet annonceret i forbindelse med et halvårsregnskab fra lufthavnen, der viser et minus på 178 millioner kroner.

/ritzau/