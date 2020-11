Københavns Lufthavne låner tocifret millionbeløb hver måned

Københavns Lufthavne bløder og må i banken hver måned for at holde åbent for den tilbageværende flytrafik.

Sommeren bød for en kort stund på en smule optimisme i Københavns Lufthavn. Men opblusningen af corona i efteråret har atter lagt en stor dæmper på flytrafikken.

I oktober gik der lidt flere end 394.000 passagerer gennem terminalerne. Det svarer til et fald på 85,5 procent fra den samme måned sidst år. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Krisen sender hver måned lufthavnen en tur i banken. Det siger kommerciel direktør i Københavns Lufthavn Peter Krogsgaard i en kommentar.

- I Københavns Lufthavn må vi låne et større tocifret millionbeløb hver måned for at holde åben for den smule passagertrafik, der er tilbage - og for den nødvendige luftfragt, siger han.

/ritzau/