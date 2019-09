Købere af lejligheder forhandler sig til bedre priser

I hele landet er ejerlejlighedsmarkedet i høj grad blevet købernes marked, mener Finans Danmark.

Boligkøberne har det seneste års tid fået flere lejligheder at vælge imellem, samtidig med at de har fået længere tid til at byde på en lejlighed.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for blandt andet de danske realkreditinstitutter.

Ifølge tallene var der på landsplan 7895 ejerlejligheder til salg i andet kvartal. Det var en stigning på syv procent sammenlignet med andet kvartal sidste år.

Derudover steg salgstiderne i hele landet med 17 procent til 115 dage i andet kvartal i forhold til samme periode året før.

- Ejerlejlighedsmarkedet er i højere grad blevet købernes marked. De har fået flere valgmuligheder og længere betænkningstid og dermed bedre muligheder for at finde den helt rigtige lejlighed.

- Derfor har de også stået stærkt i forhandlingssituationen og fået gode rabatter, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

I gennemsnit forhandler køberne på landsplan prisen ned med omkring 66.500 kroner på en typisk ejerlejlighed på 80 kvadratmeter.

Det har været med til at forhindre generelle prisstigninger, da priserne på ejerlejligheder i gennemsnit er faldet med 0,3 procent i andet kvartal i forhold til andet kvartal sidste år.

- Når man renser for sæsonudsving, så kan man sige, at den tendens, der gør sig gældende på ejerlejlighedsmarkedet i øjeblikket, er, at priserne står stort set stille, siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea.

Mens hun er optimistisk omkring, at priserne på parcel- og rækkehuse nok skal stige i de kommende år, så er hun omvendt pessimistisk i forhold til mulige prisstigninger på ejerlejlighedsmarkedet.

- Vi forventer, at det seneste års opbremsning vil fortsætte i de kommende år.

- Vi kan også være lidt bekymrede for, om vi kommer til at se prisfald, når vi kommer ind i 2021 - simpelthen på baggrund af at det er den skæringsdato vi har med implementeringen af den nye boligskattereform, siger Lise Nytoft Bergmann.

/ritzau/