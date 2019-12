Købmænd vil bruge betalingskort til at tjekke alder ved alkoholsalg

De Samvirkende Købmænd så gerne, at et betalingskort automatisk blev afvist, hvis kunden er for ung.

De Samvirkende Købmænd vil gerne have, at deres medlemmer kan lave alderskontrol via betalingskort, så kort automatisk bliver afvist, hvis køberen er for ung til at foretage køb af eksempelvis alkohol eller tobak.

Det skriver De Samvirkende Købmænd i en pressemeddelelse.

- Den menneskelige vurdering svigter for ofte, ligesom nogle kunder reagerer negativt over for butiksmedarbejderne, der derfor ikke får spurgt så konsekvent, som de bør.

- Vores kortforslag sikrer, at kunder, der forsøger at købe varer, som de ikke er gamle nok til, automatisk vil få afvist deres køb af kassesystemet, skriver vicedirektør i foreningen Claus Bøgelund Nielsen.

Reglerne for, hvornår hvem kan købe hvad, er blevet mere komplicerede. Eksempelvis er aldersgrænsen forskellig alt efter, om man køber alkohol over eller under 16,5 procent og forskellig alt efter, om man vil købe et skrabelod eller en tipskupon.

Ifølge foreningen bruger ganske få unge kontanter, og en automatisk screening via Nets vil derfor være en stor hjælp.

- Vi håber meget på bankernes medvirken i den gode sags tjeneste, så vi hurtigst muligt kan gøre det sværere for unge kunder at få adgang til tobak, alkohol, spil og andre varer, der er pålagt aldersgrænser, skriver Claus Bøgelund Nielsen.

