København i svindler-top

Denne nyhed må publiceres digitalt bag paywall fra d. 21/01/2019 00:00

* Den mest anvendte form for svindel er at opdigte skaden eller at skrive mere på skadesanmeldelsen, end der er ødelagt eller stjålet.

* Det er mænd, der står bag 75 procent af de forsikringssvindelsager ved tingskader, som bliver opdaget.

* Forsikringssvindel er et særligt stort problem i de større byer. I København og på Københavns Vestegn bliver der svindlet 40-50 procent mere end landsgennemsnittet.

* Også Midt- og Vestsjælland og Østjylland ligger over landsgennemsnittet. På Bornholm er der stort set ikke konstateret forsikringssvindel.

* Internationale undersøgelse peger på, at op mod ti procent af de samlede erstatningsudbetalinger går til svindel. Det svarer til godt fire milliarder kroner i Danmark.

Kilde: Forsikring Pension, Svindelrapport 2018

/ritzau/